'Gemeente moet ingrijpen om ontslagen bij Haagse wijk en woonzorg HWW te voorkomen'

DEN HAAG - 'Met plaatsvervangende schaamte' hebben de Haagse Stadspartij, Groep de Mos/Ouderenpartij en de Partij van de Arbeid in de Haagse gemeenteraad kennisgenomen van de spanning tussen personeel en directie van HWW Zorg. Zij betwijfelen of HWW zich wel houdt aan de afspraken met haar opdrachtgever, de gemeente Den Haag. De drie partijen hebben nu gezamenlijk vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouder van de stad.

De 'schaamte' van de partijen betreft de manier waarop HWW de verzorgenden nu inzet. 'Zo dreigen er gedwongen ontslagen, hebben medewerkers van niveau 2 geen vaste roosters en tijden meer waarop zij werken, lijkt de band met de wijk en de client steeds vaker geworden doorgeknipt en neemt het aandeel flexibele arbeidskrachten hand over hand toe', aldus HSP, Groep de Mos/OP en PvdA.De vragenstellende partijen houden het college voor dat de FNV met een aantal HWW-medewerkers vorige maand een zwartboek heeft gepresenteerd waarin die praktijken aan de kaak worden gesteld. De gemeente heeft bij de aanbesteding van de zorg aan HWW ook eisen gesteld op het gebied van goed werkgeverschap. Dat zou kaaks staan op de praktijk dat nu vast personeel wordt ontslagen terwijl wel steeds vaker ZZP'ers aan het werk worden gezet.Volgens de vragenstellers zijn hun vragen erop gericht te toetsen of HWW zich aan de afspraken houdt en te zien of het stadsbestuur kan afdwingen dat HWW zich als werkgever fatsoenlijk gedraagt. Als HWW zich niet aan de afspraken houdt zou de gemeente moeten ingrijpen, aldus de drie partijen.De FNV en een aantal HWW-werknemers voeren al maanden actie . Maandag gaan zij bij het HWW-hoofdkantoor in Den Haag bakstenen uitdelen onder het motto 'Laat ons niet vallen!'.