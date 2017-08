Dennis uit Lisse maakt zich op voor sprookjeshuwelijk in Maleisië

Dennis uit Lisse en zijn Maleisische prinses Tunku Aminah (Foto: ANP) Een verlichte route richting het Istana Besar paleis van Sultan Ibrahim Ismail van Johor voor de gasten van het huwelijk. (Foto: ANP)

DEN HAAG - Nog even dan begint in het Maleisische Johor Bahru de eerste huwelijksceremonie voor het huwelijk van Lissenaar Dennis Verbaas en zijn Maleisische prinses Tunku Tun Aminah. De 28-jarige Dennis, die sinds kort door het leven gaat als Dennis Muhammad Abdullah, ontmoette zijn prinses in een lokaal café in Maleisië. Vervolgens liet hij zich in 2015 bekeren tot de Islam.





De familie van de prinses, die voluit Yang Amat Mulia Tunku Aminah Maimunah Iskandariah binti Sultan Ibrahim Ismail heet, staat volledig achter het huwelijk. Ook de familie van Dennis heeft hen



Voorbereidingen



Dennis stapt in het Bukit Serene paleis in het Maleisische Johor Bahru in het huwelijksbootje. Daar zijn de voorbereidingen al dagen in gang.



In Johor Bahru, de hoofdstad van het sultanaat, zijn de straten versierd. De bevolking kan een deel van de plechtigheden live volgen op grote schermen die in de stad zijn opgesteld.



