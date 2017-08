Man zwaargewond na val in centrum van Den Haag

(Foto: Regio15)

DEN HAAG - Na een val van grote hoogte in de Vlamingstraat in Den Haag is zondagavond een man zwaargewond geraakt. Volgens de politie is de man van het dak van een gebouw gevallen. Omdat het druk was op straat hebben veel mensen de man zien vallen; zij hebben slachtofferhulp aangeboden gekregen.





De politie is nog op zoek naar mensen die getuige zijn geweest van het incident of meer informatie hebben.



LEES OOK: Dronken brommerrijder gewond na val in Alphen

De politie doet onderzoek naar de toedracht van de val. De man is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.De politie is nog op zoek naar mensen die getuige zijn geweest van het incident of meer informatie hebben.