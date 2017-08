14-jarige jongen richt wapen op spelende kinderen

(Foto: Facebook/Politie Zoetermeer)

ZOETERMEER - Een 14-jarige jongen uit Zoetermeer is zondagmiddag aangehouden nadat hij een nepvuurwapen had gericht op een groep spelende kinderen. Het incident gebeurde bij een sportpark aan het Tasmanië in de Zoetermeerse wijk Oosterheem. Dat meldt de politie Zoetermeer op Facebook.





De kinderen waren volgens de politie erg geschrokken van het voorval. Door middel van verklaringen van getuigen kon de jongen worden aangehouden. Of hij nog vastzit is niet bekend.