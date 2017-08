West Wekker: Dode gevonden en sprookjeshuwelijk voor Lissenaar

DEN HAAG - Goedemorgen! Ben je weer klaar voor een nieuwe werkweek? Wij hebben in ieder geval het belangrijkte nieuws voor je op een rij gezet. Zo is er zondagmiddag een dode gevonden in de Haagse Schilderswijk en stapt Dennis uit Lisse in Maleisië in een wel heel bijzonder huwelijksbootje. Dit is de West Wekker!

In een parkeergarage op de hoek van de Rubensstraat en de Houtzagerssingel in de Haagse Schilderswijk is zondagmiddag een dode man gevonden. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. Een gedeelte van de Rubensstraat is afgesloten voor onderzoek.Nog even dan begint in het Maleisische Johor Bahru de eerste huwelijksceremonie voor het huwelijk van Lissenaar Dennis Verbaas en zijn Maleisische prinses Tunku Tun Aminah. De 28-jarige Dennis, die sinds kort door het leven gaat als Dennis Muhammad Abdullah, ontmoette zijn prinses in een lokaal café in Maleisië.Een bijzondere vondst zondagmiddag in een sloot aan de Rijswijkse Landingslaan in de Haagse wijk Ypenburg. Met behulp van een opblaasbaar rubberbootje werd daar door agenten een kluis uit de sloot gevist. Buurtbewoners hadden even daarvoor een agent getipt dat de kluis daar zou liggen.Een 14-jarige jongen uit Zoetermeer is zondagmiddag aangehouden nadat hij een nepvuurwapen had gericht op een groep spelende kinderen. Het incident gebeurde bij een sportpark aan het Tasmanië in de Zoetermeerse wijk Oosterheem. Dat meldt de politie Zoetermeer op Facebook.'Met plaatsvervangende schaamte' hebben de Haagse Stadspartij, Groep de Mos/Ouderenpartij en de Partij van de Arbeid in de Haagse gemeenteraad kennisgenomen van de spanning tussen personeel en directie van HWW Zorg. Zij betwijfelen of HWW zich wel houdt aan de afspraken met haar opdrachtgever, de gemeente Den Haag.Eindelijk wordt het een mooie zomerse dag! De temperatuur komt uit rond 24 graden. Het blijft droog met een mix van zon en stapelwolken.