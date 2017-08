Minder treinen tussen Leiden en Alphen aan den Rijn

LEIDEN - Een seinstoring verstoort het treinverkeer tussen Alphen aan den Rijn en Leiden Centraal. Dat meldt de NS. De storing duurt tot ongeveer 10 uur maandagochtend.

De sprinters tussen de beide plaatsen kunnen door de seinstoring niet rijden. De vertraging is ongeveer 15 tot 20 minuten.Reizigers vanaf Alphen aan den Rijn richting Amsterdam/Alkmaar kunnen het beste reizen via Woerden. In de richting van Den Haag is reizen via Gouda het snelst.