Het sprookjeshuwelijk is voltrokken: Dennis uit Lisse is getrouwd met zijn Maleisische prinses

Op de foto's is onder andere te zien hoe Dennis de trouwring om de vinger van zijn kersverse vrouw schuift. Beiden zijn in het wit gekleed. De prinses draagt een witte jurk en heeft een dunne sluier op haar hoofd. Dennis draagt traditionele kleding en een zwart hoofddeksel, de zogeheten songkok.Maandagavond gaat de ceremonie verder in het paleis met een groots feest waarbij 1.200 gasten aanwezig zullen zijn. In Johor Bahru, de hoofdstad van het sultanaat, zijn de straten versierd. De bevolking kan een deel van de plechtigheden live volgen op grote schermen die in de stad zijn opgesteld.Verbaas voetbalde een aantal jaren geleden voor FC Lisse. Daarna ging hij aan de slag als model in Azië. Hier ontmoette hij dus zijn toekomstige vrouw in een lokale bar in Maleisë . In 2015 bekeerde hij zich tot de islam en sindsdien gaat hij door het leven als Dennis Muhammad Abdullah. Zowel zijn eigen familie als de familie van de prinses staat volledig achter het huwelijk.