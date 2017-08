Royement leden Noeroel Islam moskee blijft van kracht

DEN HAAG - De zes leden van de Haagse Noeroel Islam moskee die via een kort geding hun royement probeerden terug te draaien zijn in het ongelijk gesteld door de rechter, die deed maandag schriftelijk uitspraak.

Volgens de zes zijn zij sinds het royement niet meer welkom in de moskee, waar een groot deel van hun sociale leven zich afspeelt. Het moskeebestuur voerde tijdens de zitting aan dat de zes wel degelijk nog welkom zijn, alleen niet bij ledenvergaderingen. De rechter vond dit bewezen en oordeelde om die reden dat een zogeheten 'spoedeisend belang ontbreekt', dat is een vereiste voor een kort geding.Als de zes alsnog willen dat het royement wordt teruggedraaid, dan zullen ze opnieuw naar de rechter moeten stappen.Het rommelt al langer in de moskee in de Haagse wijk Transvaal. De zes werden al in 2014 geroyeerd. Volgens het moskeebestuur zouden ze het imago van de moskee schade hebben toegebracht. Hun advocaat denkt dat de zes zijn 'kaltgestellt' omdat ze vragen om openheid.Naast deze rechtszaak hebben de zes ook nog een bodemprocedure lopen, dat is een zaak bij de civiele rechter. De zes vragen daarin om meer openheid en transparantie over de geldstromen binnen de moskee.