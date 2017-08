Man gewond na metershoge val van bouwsteiger in Leidschenveen

Foto: Peter van Zetten

DEN HAAG - Een bouwvakker is maandagmorgen van acht meter hoogte gevallen. Hij viel van een steiger in de Aspasialaan in de Haagse wijk Leidschenveen. De man was aan het werk op een bouwplaats. Ondanks de hoge val, was de man volgens de politie wel aanspreekbaar.





Het is het tweede ongeval op de bouwplaats aan de Aspasialaan in korte tijd.



