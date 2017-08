Maandagmiddag extra bussen tussen Den Haag en Rotterdam

DEN HAAG - De NS zet maandagmiddag extra snelbussen in tussen Den Haag en Rotterdam. De bussen zullen tussen 15.00 en 16.00 uur gaan rijden, zegt een NS-woordvoerder. 'In ieder geval ruim voor de avondspits.'

Maandagochtend ontstond vooral op station Delft drukte . Vanwege werkzaamheden aan het spoor rijden er de hele week geen treinen tussen Den Haag en Rotterdam. Op het traject rijden bussen, maar die waren maandagochtend al vol als ze in Delft aankwamen. De NS zet maandagmiddag daarom veertien extra snelbussen in, die tussen Den Haag Centraal en Rotterdam alleen stoppen op station Delft.ProRail is maandag begonnen met het vervangen van onder meer duizenden dwarsliggers tussen Den Haag en Rotterdam. De werkzaamheden duren tot en met zondag 20 augustus. Reizigers die van Den Haag Centraal naar Rotterdam Centraal willen, kunnen omreizen via Gouda of gebruik maken van de RandstadRail of een NS-bus.Vanaf Den Haag Hollands Spoor rijdt deze week alleen een pendeltrein naar Den Haag Centraal. Op de overige stations op het traject (onder meer Rijswijk en Delft) rijden alleen bussen. De extra reistijd loopt volgens de NS op tot een half uur, maar reizigers klagen over veel langere reistijden.