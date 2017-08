'Het was fucking lang, echt heel irritant'

Foto: Omroep West

DELFT - 'Het duurde meer dan twee uur. Ik kon beter met de fiets van Haarlem naar hier, dan met de trein', zegt een reiziger op station Delft. 'Normaal gesproken doe ik er een uur over.' Ook een andere reiziger vindt het allemaal te lang duren. 'Het is fucking lang, het is echt irritant.'





'Het was veel te lang. Anderhalf uur van Leiden naar hier', zegt een vrouw. Een andere vrouw komt net terug van haar vakantie. 'Leuke verrassing dit.'



Werkzaamheden



De werkzaamheden duren tot en met zondag. ProRail vervangt onder meer duizenden dwarsliggers tussen Den Haag en Rotterdam. Reizigers die van Den Haag Centraal naar Rotterdam Centraal willen kunnen omreizen via Gouda of gebruik maken van de RandstadRail of een



Vanaf Den Haag Hollands Spoor rijdt deze week alleen een pendeltrein naar Den Haag Centraal.

