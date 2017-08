OM: neem grafvernieler Haags kerkhof verplicht op

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft twee jaar verplichte opname geëist tegen de 25-jarige man die graven vernielde op begraafplaats Westduin in Den Haag. De schade die de man, Stefan V., veroorzaakt zou hebben op de begraafplaats aan de Ockenburghstraat bedraagt minstens 68.000 euro.

Het OM wil dat V. een aan meerdere gedupeerden een schadevergoeding betaalt voor de vernieling van de grafstenen. De verdachte leidde een zwervend bestaan toen hij op 27 april dit jaar door de politie werd opgepakt op Westduin. Hij had op Koningsdag flink gedronken en drugs gebruikt. Een agent zag dat hij een plastic ton boven zijn hoofd tilde en deze tegen een grafzerk smeet.De verdachte moet volgens de politie flink tekeer gegaan zijn op de begraafplaats; er waren dertien grafzerken vernield. De verdachte zegt zich niets meer te herinneren van het incident.De man is al vaak in contact geweest met politie en justitie. Hij wordt door het OM ook verdacht van inbraken in vakantievilla's in Kijkduin. Leegstaande huisjes op het park gebruikte de zwervende man om te overnachten. Tijdens zijn arrestatie zou hij ook een agent bedreigd hebben.De rechter doet over twee weken uitspraak.