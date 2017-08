Mysterie blijft mysterie: doodsoorzaak tientallen kauwen onbekend

DEN HAAG - Het onderzoek naar de doodsoorzaak van de tientallen kauwen heeft niets opgeleverd. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) testte de vogels op vogelgriep en het West Nilevirus, maar heeft niks gevonden. Er wordt geen verder onderzoek gedaan en daarmee blijft de doodsoorzaak van de vogels onbekend.

De NVWA kreeg vorige week de opdracht van de politie om de beesten te testen op besmettelijke ziekten. Deze zijn niet aangetroffen. 'Daarmee is onze rol als NVWA uitgespeeld', legt een woordvoerder uit.De politie laat in een reactie weten dat ook zij geen extra onderzoek meer verricht naar de doodsoorzaak van de kauwen. Het blijft daarmee onduidelijk waar de tientallen vogels uiteindelijk aan zijn doodgegaan.Vorige week vond de Dierenambulance in totaal 39 dode kauwen bij de Haagse Hogeschool op het Johanna Westerdijkplein. Het onderzoek kwam door miscommunicatie pas aan het eind van vorige week op gang, maar levert geen resultaten op.