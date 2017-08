ADO-spits Johnsen in voorselectie Noorwegen

Bjorn Johnsen is niet blij. (Foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - ADO Den Haag-speler Bjorn Johnsen is opgenomen in de voorselectie van Noorwegen. De aanvaller hoort op 22 augustus of hij bij de definitieve selectie zit voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Azerbeidzjan op 1 september en Duitsland op 4 september.

De 25-jarige spits speelde tot dusver twee wedstrijden in het shirt van Noorwegen. Hij debuteerde op 10 juni dit jaar tegen Tsjechië en speelde drie dagen later mee tegen Zweden.



Noorwegen is al zo goed als kansloos om het WK te halen. Na zes wedstrijden staat het land in Poule E op slechts vier punten.