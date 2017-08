Westland komt nog steeds CO2 tekort na brand bij Shell

De problemen voor de tuinders ontstonden na een brand begin deze maand bij Shell in Pernis, waarna de levering van CO2 voor tweederde stokte. De leveringsproblemen zijn een tegenvaller voor de ongeveer 500 telers in het Westland en omstreken die van het netwerk gebruik maken. Juist in de zomer is er namelijk veel CO2 nodig om de planten goed te laten groeien.Naast dat er nog geen datum genoemd kan worden, is het ook nog maar de vraag of er over een afzienbare termijn weer dezelfde hoeveelheid CO2 kan worden geleverd. Tuinders zullen voorlopig zelf moeten bijstoken met hun warmte-kracht-koppeling of CO2 laten leveren via andere kanalen.