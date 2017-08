Het is dringen: recordaantal studenten doet mee aan Leidse EL CID-week

LEIDEN - Leiden wordt deze week overspoeld door bijna 3600 eerstejaars studenten, want de jaarlijkse introductieweek EL CID is begonnen. Het zijn 100 studenten meer dan vorig jaar: een recordaantal.

Bepakt met koffers en tassen komen de eerstejaars aan bij de Beestenmarkt. En dan moet je in de massa je mentorgroepje zien te vinden waarmee je de rest van week de stad leert kennen. De meeste eerstejaars hebben geen idee wat ze kunnen verwachten. 'Ik zie het allemaal wel. Het gaat vast een leuke week worden', zegt een eerstejaars rechtenstudente.Voor de 400 mentoren is het een ander verhaal. Ze zijn het aanspreekpunt voor de eerstejaars en weten wat ze willen doorgeven. 'Ze moeten er vooral achter komen hoe leuk het studentenleven is en wat het allemaal te bieden heeft', zegt een mentor die staat te wachten op zijn groepje.De EL CID-week duurt nog tot en met vrijdag.