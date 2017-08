DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie wil de man die in april dertien grafstenen vernielde op begraafplaats Westduin in Den Haag in een veelplegerskliniek laten opnemen. Gedupeerde nabestaanden zijn emotioneel over de grafschennis: 'Onder de grond ben je blijkbaar ook niet veilig.'

Een gedupeerde die de zitting in de rechtbank bijwoont reageert gelaten op de strafeis van justitie : 'Deze man is niet meer te helpen.' De 25-jarige verdachte is de afgelopen jaren meerdere keren opgepakt en weer vrijgelaten voor allerlei vergrijpen. Hij gebruikt drugs en alcohol, heeft geen contact met familie en weigert hulp.Volgens het Openbaar Ministerie heeft de grafschennis veel emoties opgeroepen bij gedupeerden: 'Woede, verdriet, pijn. Een begraafplaats is een plek van bezinning en rust en dat heeft de verdachte ruw verstoord.'Een vrouw in de zaal eist 1.500 euro schadevergoeding van Stefan V. Ze vertelt de rechter dat de emotionele schade vele malen groter is: 'Toen ik bij het graf van mijn man kwam, kon ik zo de diepte inkijken. Er was een heel stuk uit de dekplaat. Ik heb nachten niet geslapen.'Het OM wil de verdachte in een veelplegerskliniek hebben en eist dat hij schadevergoeding betaalt aan de gedupeerden. De schade die werd aangericht op Westduin is geschat op bijna 70.000 euro