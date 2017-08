A44 uur lang afgesloten na ongeluk bij Sassenheim

(Foto: Stephan Bekooij)

SASSENHEIM - De A44 in de richting van Den Haag is maandagmiddag ruim een uur dicht geweest na een ongeluk. Daarbij ging een auto over de kop. De weg werd volledig afgesloten.





Rond 18 uur werd de weg weer vrijgegeven al moest het verkeer op de A44 nog wel langzaam rijden.



Er stond op het hoogtepunt tussen knooppunt Burgerveen en de afslag Warmond zo'n 11 kilometer file. De extra reistijd was volgens de ANWB zo'n 78 minuten. De andere kant op stond een kijkersfile. De politie sprak van een 'verkeerschaos'.