Buurt treurt om dood Alvin (60): 'Dit komt heel hard aan'

In het hofje heerst verslagenheid. 'Dit komt heel hard aan', zegt een buurman. Hij vertelt dat ze al meer dan twintig jaar naast elkaar wonen. 'Hij kwam hier vroeger dag en nacht'. Hij vertelt dat Alvin altijd voor eten zorgde toen zijn vrouw eens thuis kwam te zitten met een geblesseerde enkel.Hij kan het nog niet geloven dat Alvin er niet meer is. De buurman vertelt dat hij het niet kan voorstellen dat iemand Alvin om zou willen brengen. 'Het was een hele vriendelijke man, die zover ik weet geen vijanden had'.Twee jongens die aan het voetballen zijn, praten ook over de dood van hun buurman. 'Ik kwam net terug van vakantie en toen zag ik allemaal politie in de straat'. Ze vertellen allebei dat Alvin een hele aardige man was. 'Hij begroette ons altijd.'Een van de bewoners ontdekte het lichaam van Alvin zondag rond half drie in de garage tussen de Rubensstraat en het hofje aan de Houtzagerssingel. Volgens een getuige lag de man in een plas met bloed. De buurt vraagt zich af hoe de dader de garage is binnengekomen, die zou namelijk alleen toegankelijk moeten zijn voor bewoners.Een andere buurman, die ook actief is in de VVE van het complex, vertelt dat ze juist een paar jaar geleden de sloten hadden vervangen om inbraken tegen te gaan. 'Het is een raadsel hoe iemand is binnengekomen.'Sinds de vondst van het lichaam blijven buurtbewoners weg uit de garage. Ze durven het niet aan. 'Iedereen heeft zijn auto nu al weggehaald.' De meesten hebben hun auto op straat geparkeerd. 'Iedereen die je spreekt, zegt: "Nee, ik ga niet meerdie garage in"', vertelt de buurman.De politie heeft een rechercheteam op de zaak gezet. Maandag werd in de buurt onderzoek gedaan. Een deel van het Helena van Doeverenplantsoen was daar korte tijd voor afgezet.