Hans Middendorp stapt op na 'mishandeling' vrouw in Haagse Bos

DELFT - Hoogheemraad Hans Middendorp (58) van de Algemene Waterschapspartij (AWP) in Delfland is opgestapt nadat hij donderdag werd veroordeeld voor mishandeling. Middendorp duwde in mei van dit jaar een vrouw in het Haagse Bos nadat hij zou zijn aangevallen door haar hond. Zij viel daarbij op de grond en deed aangifte tegen hem.

Afgelopen donderdag werd Middendorp door de politierechter in Den Haag veroordeeld tot een boete van 250 euro . Middendorp werd in mei naar eigen zeggen in het Haagse Bos gebeten door de hond van de vrouw. Hierdoor ontstond ruzie met de eigenares van de hond. Middendorp heeft de vrouw hierbij geduwd, waarop zij viel . Ook een lichte duw is volgens de rechter een strafbaar feit, dat kan worden gezien als de mildste vorm van mishandeling.Volgens een woordvoerder van de AWP is Middendorp 'formeel' nog niet opgestapt, maar 'is het besluit wel genomen'. 'Er is maandagavond zeer intensief overleg gevoerd en er is een afweging gemaakt', legt woordvoerder Ger de Jonge uit. 'Maar als er binnen de coalitie en het college onvoldoende draagvlak is kan je wel blijven persisteren, maar dan houdt het op.'Middendorp, die ook lid is van het landelijk bestuur van de AWP, blijft voorlopig nog wel op zijn plek zitten. Eerst moet er binnen de AWP in Delfland een opvolger worden gevonden, zo benadrukt De Jonge. 'Het is een uitzonderlijk voorval, iemand is geconfronteerd met een ongelukkige situatie en heeft daar niet goed op gereageerd. Dat heeft nu ook gevolgen voor iemands carrière.'De in Voorburg woonachtige Middendorp ontvangt voorlopig wachtgeld. Wanneer er een opvolger voor hem is gevonden is nog niet duidelijk.