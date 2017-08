Hondenbezitters boos op de gemeente Leiden

hondenbeleid Leiden

LEIDEN - Baasjes die hun honden uitlaten in het Ankerpark in Leiden zijn boos. Als het aan de gemeente ligt mogen de honden binnenkort niet meer los door het park lopen, ze moeten worden aangelijnd. Doet het baasje dat niet dan kan hij een boete verwachten.

Geschreven door Anita Janssen

‘Wat een flauwekul,’ zegt een man die zijn hond Flippie uitlaat. ‘Het is juist fijn dat Flippie lekker los kan lopen, er gebeurt hier nooit iets en nu moet ie ineens worden aangelijnd, grote kolder vind ik dat.’



Het Ankerpark is niet het enige gebied waar honden binnenkort niet meer los mogen lopen. Daarnaast worden hondenbezitters verplicht om tijdens het uitlaten van de hond ten minste twee opruimmiddelen bij zich te dragen zodat zij de hondenpoep kunnen opruimen, staat in het nieuwe hondenbeleid van de gemeente Leiden. Hondeneigenaren die de poep niet opruimen kunnen rekenen op een boete van 140 euro.



'Inspraakronde loopt nog'



In de nieuwe hondennota staat een lijst met 29 parken en delen van parken, groenstroken en grachtenoevers waar honden niet vast aan de lijn hoeven. Bij die plekken komen nieuwe borden met een duidelijke uitleg daarop. Voor het los laten lopen van honden buiten deze losloopgebieden bedraagt de boete 90 euro.



De gemeente Leiden heeft laten weten dat er momenteel een inspraakprocedure loopt. Er zijn 234 bezwaren binnen gekomen die binnenkort worden besproken in de gemeenteraad.