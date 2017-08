Opgestapte bestuurder baalt: 'Duwtje wordt mishandeling en nu moet ik weg'

(Foto: Privé)

In mei werd Middendorp bij het hardlopen in het Haagse Bos verrast door een hond. ’Niet eens zo groot, bleek, maar ik voelde zijn tanden door mijn broek. Ik schudde hem van mij af en riep tegen de eigenares: 'Houd die hond vast!’'. Maar de vrouw kwam achter hem aan en wilde verhaal halen. ‘Ze sprak met consumptie en ik draaide mij om, en echt met mijn vingertoppen duwde ik haar weg. Maar ze struikelde op het randje van het pad en viel. Toen heeft ze 112 gebeld en aangifte gedaan.’Na het incident legde de bestuurder tijdelijk zijn functie neer . De dijkgraaf en zijn collega’s van het Hoogheemraadschap steunden dat besluit. In een verklaring liet Middendorp weten dat hij de negatieve publiciteit betreurde en het Hoogheemraadschap niet wilde belasten met negatieve beeldvorming over zijn persoon.Middendorp had in eerste instantie bezwaar gemaakt tegen de boete en afgelopen donderdag deed de politierechter uitspraak . ‘Aanraken mag niet', oordeelde de rechter. ‘Iedereen moet veilig door het bos kunnen lopen.’Donderdag werden de politieke gevolgen duidelijk. Behalve zijn eigen partij, de Algemene Waterschapspartij, vonden de andere partijen maandagavond dat ​de negatieve publiciteit voor Delfland te veel was.Middendorp heeft nog de mogelijkheid om in beroep te gaan. Maar dat geeft hem zijn baan niet terug. ‘Gedane zaken nemen geen keer, maar deze ​gemotiveerde ​bestuurder moet door dit incident nu wel weg. Alleen maar verliezers.’ De dame in kwestie heeft hij nooit meer gezien.