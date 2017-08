Gewonde bij steekpartij in Leiden

Politie doet onderzoek na steekpartij in Leiden I Foto: MediaTV

LEIDEN - Een persoon is maandagavond gewond geraakt na een steekpartij in Leiden. Het incident gebeurde op de 2e Binnenvestgracht.

Het is niet bekend wat de aanleiding is van de steekpartij en ook is nog onduidelijk of er iemand is aangehouden. Het incident gebeurde rond 22.45 uur maandagavond in het parkje bij Molen de Valk.



Het slachtoffer is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, een opgeroepen traumahelikopter was niet nodig. De politie heeft na het incident de omgeving afgezet voor onderzoek.