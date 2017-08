Pornofilm opgenomen in de kerk: Haagse pornoster Kim Holland komt ermee weg

DEN HAAG - De makers van een pornofilm in de Sint Jozefkerk in Tilburg worden niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie heeft dat bevestigd na berichtgeving door het Brabants Dagblad. De film werd gemaakt voor het pornokanaal van de Haagse pornoster Kim Holland.

Een woordvoerster van het OM zei dat de opname 'kwetsend en respectloos' was. Uit jurisprudentie blijkt echter dat de kwestie zich niet goed leent voor strafrechtelijke vervolging. Een civiele zaak tegen de makers van de film biedt vermoedelijk meer kans.De kerk en het biechthokje waren het decor voor de pikante film voor de zender van pornoactrice Kim Holland . De ontdekking veroorzaakte begin dit jaar verontwaardiging bij de pastoor, de parochianen en het bisdom.Vicevoorzitter Harrie de Swart van het bestuur van de kerk concludeert dat er iets grondig mis is met het rechtssysteem. Als het aan hem ligt, laat de kerk de zaak met tegenzin rusten. 'We moeten maar een kruisteken maken en er mee stoppen. De zaak heeft al veel energie gekost maar niks opgeleverd.'Ook een civiele procedure tegen de filmmakers ziet De Swart niet zitten. Kim Holland was dinsdagochtend niet voor commentaar bereikbaar.