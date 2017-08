Gewonde door ongeluk op bouwplaats in Naaldwijk

Gewonde bij ongeval op bouwplaats Naaldwijk | Foto: Regio15

NAALDWIJK - Op een bouwplaats aan de professor Holwerdalaan in Naaldwijk is dinsdag een persoon gewond geraakt. Uit foto's blijkt dat er iemand vastzit onder een heistelling. Zijn of haar precieze toestand is niet bekend.

Geschreven door Sander Knura

Naast de bouwplaats is een traumahelikopter geland. Ook de brandweer is met verschillende voertuigen aanwezig.



Later meer