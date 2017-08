VIDEO: Bijzondere gezinsuitbreiding in Avifauna: Dwergapendrieling geboren

Een dwergaapje met jong (Foto: Avifauna)

ALPHEN AAN DEN RIJN - Beschuit met muisjes in Avifauna in Alphen aan den Rijn. Er is namelijk flinke gezinsuitbreiding bij de dwergapen. Afgelopen week zette een witgezichtoeistitie een drieling op de wereld. En dat is bijzonder want de kans op een drieling bij deze apen is minder dan tien procent.









Bezoekers kunnen de drieling al bewonderen. Door de zachte temperaturen zijn de aapjes de hele dag buiten op hun eiland Nuboso te vinden, waar ze zich met hun kleine klauwtjes vastklampen aan hun ouders. Op het eiland kunnen de dwergapen klimmen en klauteren en leven ze tussen andere dieren zoals vogels en cavia’s.



De ouders van de drieling hebben het erg druk met de verzorging van de kleintjes. Bij de geboorte wegen de aapjes maar rond de 60 gram en zijn ze compleet afhankelijk van hun ouders. Na twee maanden gaan de jongen zelf op zoek naar voedsel. De babyaapjes blijven lang bij hun ouders en vormen een familiegroep van soms wel tien dieren.