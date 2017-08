Leidenaar aangehouden na steekpartij

LEIDEN - De politie heeft dinsdagochtend een man van 22 jaar uit Leiden aangehouden na een steekpartij in Leiden maandagavond. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. Bij de steekpartij raakte een 20-jarige Leidenaar gewond.

Het slachtoffer zat maandagavond met een groep vrienden in het parkje bij molen De Valk, in het centrum van Leiden. Rond elf uur kreeg hij ruzie met de verdachte.De twee raakten met elkaar in gevecht, het slachtoffer werd daarbij in zijn hals gestoken. Hij is na de steekpartij, gewond afgevoerd naar het ziekenhuis en daar behandeld. De verdachte vluchtte na de ruzie het centrum van Leiden in.