Vakantiespel Alphen afgelast vanwege slecht weer

ALPHEN AAN DEN RIJN - De organisatie van het Vakantiespel in Alphen aan den Rijn heeft het middagprogramma uit voorzorg onderbroken vanwege het slechte weer dat op komst is. Alle kinderen worden geëvacueerd naar de Limeshal.

Aan het Vakantiespel doen ruim 1700 basisscholieren mee. Het is de traditionele afsluiting van de zomervakantie. De kinderen worden begeleid door honderden vrijwilligers, veelal jongeren. Een week lang worden er allerlei spelletjes en andere activiteiten georganiseerd in de open lucht.Ouders kunnen hun kinderen normaal gesproken rond 15.45 uur ophalen op de parkeerplaats van voetbalvereniging Alphense Boys op sportpark De Bijlen, nu moeten de ouders in de loop van de middag naar de iets verderop gelegen sporthal toe.De organisatie verzoekt ouders om niet nu al naar de Limeshal te komen. ‘Onze prioriteit gaat naar het veilig overbrengen van de deelnemers, wij verzoeken u daarom op dit moment nog niet naar de Limeshal te komen’, aldus de organisatie. Een ophaaltijdstip wordt spoedig gecommuniceerd.Het is niet de eerste keer dat de honderden kinderden de dupe zijn van een natte zomer. Twee jaar geleden is het Vakantiespel ook al in het water gevallen en kregen de kinderen een alternatief programma aangeboden.