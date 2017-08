Universiteit Leiden opent groot studiecentrum in Den Haag

DEN HAAG - Den Haag krijgt een nieuw centrum voor studenten. De Universiteit Leiden vestigt in het Oriongebouw aan de Turfmarkt ruimte voor sociale en culturele activiteiten, studieplekken en een fitnessruimte.

Het Student Centre The Hague, zoals het studiecentrum officieel gaat heten, komt in de onderste vier verdiepingen van het Oriongebouw. Er worden verder kantoren ingericht voor studentenorganisaties en voor verschillende ondersteunende diensten voor studenten zoals een ombudsfunctionaris, een internationale studentenadviseur en een studentenpsycholoog. Daarnaast komt er een huiskamer voor internationale studenten.Het aantal studenten van de Universiteit Leiden in Den Haag groeit snel, ruim 4.000 studenten volgen een studie aan de Haagse campus . Volgens de universiteit is hierdoor ook behoefte aan een centrale ontmoetingsplek voor studenten. Het nieuwe studiecentrum gaat in deze behoefte voorzien.De gemeente Den Haag draagt twee miljoen euro bij aan de totstandkoming van het Student Centre. Wethouder Saskia Bruines: ‘Den Haag staat steeds meer op de kaart als studentenstad. Dat vraagt om een investering in ruimte en faciliteiten. Het Student Centre wordt een voorziening die Den Haag nu nog niet biedt en die in een echte studentenstad niet mag ontbreken.’ Ook studenten die niet aan de Universiteit Leiden studeren mogen gebruik gaan maken van de faciliteiten, hiermee hoopt het Studiecentrum bij te dragen aan een beter vestgingsklimaat voor studenten in Den Haag.Naar verwachting zal het Student Centre in de zomer van 2018 in gebruik worden genomen. Omwonenden van het Oriongebouw worden over de inrichting en verbouwing geïnformeerd.