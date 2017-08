Opnieuw acties bij Rotterdam The Hague Airport

DEN HAAG - Op Rotterdam The Hague Airport houdt de marechaussee deze week opnieuw stiptheidsacties. De acties zijn uitgebreid met een dag en worden nu op woensdag, donderdag en vrijdag gehouden.

Volgens woordvoerder Anne-Marie Snels van de gezamenlijke vakbonden van defensiepersoneel zijn de acties hetzelfde als enkele weken geleden. 'Dat houdt in dat we flyers uitdelen om passagiers te informeren over onze acties. En we gaan iets nadrukkelijker controleren.'De marechaussees zullen de wet- en regelgeving strikt naleven. Door uitgebreide paspoortcontroles kunnen de wachtrijen langer zijn dan normaal. Bij eerdere acties viel de vertraging mee, maar de komende dagen zijn wel de topdagen op het vliegveld qua drukte. 'We sluiten dus niet uit dat de reizigers meer dan voorheen iets gaan merken van onze acties.'De Koninklijke Marechaussee steggelt al langere tijd met het ministerie van Defensie over een nieuwe cao. Het overleg zit sinds april vast. Het ministerie deed toen een eindbod, dat is verworpen door de overgrote meerderheid (90 procent) van de vakbondsleden.'Als politiek Den Haag en de minister doof blijven voor de problemen bij Defensie dan zullen de bonden de acties uitbreiden naar Schiphol en andere grensovergangen in Nederland waar reizigers uit niet-Schengenlanden gecontroleerd worden.'