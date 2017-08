Waarschuwing voor onweer met hagel en windstoten

DEN HAAG - Het KNMI waarschuwt voor onweersbuien met plaatselijk hagel en windstoten. De waarschuwing geldt dinsdag vanaf 13.00 uur.

Volgens het weerinstituut kan het verkeer overlast hebben van de pittige buien. Ook wordt geadviseerd om open water en open gebieden te mijden. En bij onweer niet onder een boom te schuilen.Vanwege het slechte weer is het Vakantiespel in Alphen aan den Rijn afgelast. De 1700 kinderen die meedoen worden uit voorzorg opgevangen in de Limeshal.In de avond trekken de buien weg richting het oosten. De waarschuwing geldt voor Zuid-Holland tot 20.00 uur.