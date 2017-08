Nieuwe 'snelle' boot voor politie Gouda

GOUDA - De politie in Gouda heeft een nieuwe snelle boot. Ze varen er sinds eind juli mee rond in het plassengebied van Reeuwijk. 'De boot kan 60 kilometer per uur, maar dat is hier eigenlijk niet nodig', zegt politieman Bert Faaij.

Op de plassen bij Reeuwijk mag je zes kilometer per uur. 'Alleen als er een incident is, dan is het nodig om even hard te varen. Of als een boot van ons wegvaart, dan geven we even gas bij,' legt Faaij uit. Hij zit niet altijd op de plassen. 'Dat wisselen we af, ik loop ook gewoon rond in de wijk in Gouda, ik heb recherchetaken. Dit doe ik erbij.'De hele zomer vaart de politie in het plassengebied om te controleren op alcoholgebruik, vaarbewijzen en snelheid. 'Vanochtend kwamen we een gemotoriseerde sloep van ruim 7 meter tegen met drie jongens erop. Ze waren 10 en 11 jaar. Toen hebben we de ouders gebeld en ze naar huis gevaren. Die mogen voorlopig het water niet op. Voor zo'n boot moet je 16 jaar zijn.'De waterpolitie voert deze zomer actie vanwege het personeelstekort. Ze schrijven geen bonnen uit en grijpen alleen in bij noodsituaties. 'Maar wij zijn niet van de waterpolitie', legt Faaij uit. 'We zijn van de politie Gouda en wij schrijven wel gewoon bekeuringen.'De nieuwe boot ligt aangemeerd langs de Bodegraafsestraatweg. 'Iedere woensdag, vrijdag en in het weekend varen we. In principe op de plas. We kunnen ook naar Gouda, maar dat is een heel gedoe met al die bruggetjes.'