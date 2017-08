Grote expositie Monet in Gemeentemuseum Den Haag

DEN HAAG - Het Gemeentemuseum in Den Haag werkt aan een grote expositie van Claude Monet (1840-1926). Het is voor het eerst in ruim dertig jaar dat er zo'n expositie van de Franse impressionist in Nederland te zien is. De tentoonstelling is vanaf 2019 te zien.





De nieuwe tentoonstelling behelst vooral de beroemde schilderijen van zijn tuinen in Giverny. De expositie heeft nu als werktitel Monet in Giverny en belicht de jaren 1900-1926.



Teruggetrokken op landgoed



'In deze periode werkt Monet teruggetrokken op zijn landgoed in Giverny en maakt daar zijn meest beroemde schilderijen van zijn eigen tuinen', vertelt een woordvoerder van het museum.



'Deze tuinen geeft hij op steeds abstractere wijze weer, in de kunstgeschiedenis vaak ten onrechte verklaard door problemen met zijn gezichtsvermogen. De waarheid is dat Monet op het hoogtepunt van zijn carrière nog een indrukwekkende ontwikkeling doormaakt.'



