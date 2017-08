Hotelgast krijgt zes weken cel voor bezit van wiet

Pakket met hennep | Foto: Politie

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een 33-jarige man is maandag veroordeeld tot zes weken gevangenis waarvan drie voorwaardelijk voor het bezit van twee kilo wiet. Dat meldt de politie. De man werd afgelopen vrijdag opgepakt na de vondst van softdrugs op zijn hotelkamer in Vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn.

De man was inmiddels vertrokken. Hij kon korte tijd later aan de overkant van de straat worden aangehouden. Volgens de verdachte was de drugs voor eigen gebruik.



