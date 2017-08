Noodlanding historisch vliegtuig na vlucht over Indiëherdenking

DEN HAAG - Een historisch vliegtuig dat over de Indiëherdenking in Den Haag vloog, heeft dinsdag een noodlanding gemaakt op Lelystad Airport. Volgens Omroep Flevoland weigerde het landingsgestel en moest het vliegtuig daarom de noodlanding maken. Er vielen geen gewonden.

Het vliegtuig was onderweg van de herdenking. Rond 14.00 uur kwamen er berichten binnen dat het landingsgestel weigerde. De brandweer rukte hierop met groot materieel uit om in te grijpen als dat nodig was.Een half uur later zette de piloot de noodlanding in. Eerst landde het historische vliegtuig op zijn twee wielen. Daarna remde het af met de neus van het vliegtuig.In het vliegtuig zaten mensen vanwege de herdenking. Deze zijn er naar het schijnt zonder kleerscheuren vanaf gekomen. Ze zijn uit het vliegtuig gestapt en met een bus naar de luchthaven gebracht, meldt Omroep Flevoland Bij de Indiëherdenking in Den Haag werden de slachtoffers herdacht van de Japanse bezetting in Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is dit jaar 75 jaar geleden dat Japan het land binnenviel.