Provinciale Statenlid stopt om meer tijd door te brengen met gezin

Provinciehuis Zuid-Holland (Foto: Archief)

REGIO - Bas Kurvers stopt bij de Provinciale Staten in Zuid-Holland. De VVD'er wil meer tijd besteden aan zijn gezin. Nootdorper Ben de Vries volgt hem hoogstwaarschijnlijk op.

'Naast mijn werk bij de Provinciale Staten werk ik als directeur van het Werkplein van zes gemeenten in West-Brabant. Daarnaast heb ik net een dochtertje gekregen. Ik wil daar graag meer tijd aan besteden. Daarom heb ik deze beslissing genomen', vertelt Kurvers aan Omroep West.



Kurvers is statenlid sinds mei 2015. Hoogstwaarschijnlijk neemt hij 13 september afscheid. Dan staat de volgende plenaire statenvergadering op de planning.



Provinciale Statenverkiezingen



De Sliedrechter wilde niet aanblijven tot de provinciale statenverkiezingen op 20 maart 2019.



'Het is nooit een goed moment om te stoppen. Maar gelukkig staat er een goede opvolger klaar in onze fractie. Vandaar de beslissing om nu al te stoppen.'