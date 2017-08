'Den Haag heeft lastige zaak tegen omstreden imam Fawaz'

DEN HAAG - De gemeente Den Haag heeft een moeilijke zaak tegen imam Fawaz. Dat stellen juristen. Burgemeester Pauline Krikke wil dat de omstreden imam stopt met het houden van gebedsdiensten in een boekenwinkel aan de Haagse Cillierstraat. Maar het wordt lastig om aan te tonen dat Fawaz strafbare feiten pleegt, zeggen de deskundigen.

De stichting Qanitoen van Fawaz heeft enkele maanden geleden in de Cillierstraat een pand gekocht en daar een boekenwinkel in gevestigd. Maar volgens omwonenden en de gemeente Den Haag worden in het pand gebedsdiensten gehouden. Dat wil de gemeente niet vanwege de omstreden achtergrond van Fawaz. Hij is bijvoorbeeld al eens veroordeeld voor het sluiten van illegale shariahuwelijken.De gemeente grijpt nu het erfpachtcontract van het pand aan om Fawaz en de stichting te dwingen om te stoppen met de gebedsdiensten. In dat contract staat namelijk dat er alleen bedrijfsactiviteiten in de boekenwinkel gehouden mogen worden. Als de gebedsdiensten niet voor maandag 21 augustus stoppen, start de gemeente een kort geding Volgens de Haagse advocaat Siemen van der Eijk wordt het moeilijk voor de gemeente om te bewijzen dat het om gebedsdiensten gaat. 'De bewijslast ligt bij de gemeente', zegt hij. 'Als de stichting zegt dat het een boekenwinkel in de Cillierstraat runt, waarin met enige regelmaat lezingen worden gegeven, dan wordt het nog lastig om aan te tonen dat dit niet klopt. Lezingen worden vaker gegeven, ook in andere boekenwinkels. De gemeente zal dus duidelijk moeten maken dat de boekenwinkel het karakter van een gebedshuis heeft gekregen.'Ook Stefan Philipsen, docent staatsrecht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, denkt dat de gemeente een moeilijke zaak heeft. 'In een boekenwinkel vinden natuurlijk vaker andere activiteiten plaats, zoals lezingen. De gemeente wil niet tegen deze lezingen optreden maar tegen de inhoud van deze lezingen en dat is grondwettelijk waarschijnlijk een probleem. De gemeente gaat niet over de boodschap die iemand verkondigt en mag dat niet reguleren. De gemeente mag alleen optreden als behartiger van het algemeen belang.'Fawaz kan zich volgens Philipsen overigens niet beroepen op de vrijheid van godsdienst. 'Dat gaat niet op,' zegt hij. 'Wij hebben de vrijheid van godsdienst en dat moet de overheid respecteren, ook bij het afsluiten van privaatrechtelijke contracten. Maar dat betekent niet dat iedere vorm van het behartigen van het algemeen belang opzij gezet kan worden.'Advocaat Van der Eijk denkt dat een gebiedsverbod een beter juridisch middel zou zijn om Fawaz tegen te houden. 'Stel dat hij oproept tot haat en strafbare feiten pleegt, dan kan de gemeente een gebiedsverbod afvaardigen. Dan kan Fawaz niet meer in kwetsbare wijken komen. Dat is een manier om hem buiten de stad te houden.'