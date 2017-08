Indiëherdenking: 'Wond is niet geheeld, het is te groot'

Familie Bergsma legt krans tijdens Indiëherdenking

DEN HAAG - 'Je uit je niet. Je blijft lachen, een ander zal niets zien en merken hoeveel leed en hoeveel verdriet je hebt. Het gaat een ander niks aan. Het is nog steeds zo. Het blijft', zegt Truida Bergsma. 'Die wond is nooit geheeld, het is te groot.'





Net zoals bij veel overlevenden van oorlogen trekt het verleden sporen in het heden. Ook bij Truida. Ze vindt dat de oorlog altijd herinnerd moet blijven worden. 'Je kunt de deur uit. Je kunt naar de winkel gaan, waar ik ook wil. Dat is vrijheid.'



Samen met haar broers en zussen is Truida dinsdag bij de Indiëherdenking in Den Haag. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zaten ze in een Japans kamp. Hun moeder overleed door uitputting. Vader Bergsma - een marineofficier - werd door de Japanners gefusilleerd. Ook broertje Kees overleefde het kamp niet door een ongeluk.