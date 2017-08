Chemische stof GenX aangetroffen in drinkwater Dunea

DEN HAAG - De chemische stof GenX is aangetroffen in drinkwater van Dunea. Dat heeft het drinkwaterbedrijf bekendgemaakt op de website. Dunea verzorgt het drinkwater in het westelijk deel van Zuid-Holland.

De stof is gevonden in de drinkwaterbron van Dunea, de Afgedamde Maas. Volgens het drinkwaterbedrijf gaat het om zeer kleine concentraties van de chemische stof, 30 keer lager dan de richtwaarde die het RIVM geeft als veiligheidsgrens.Er is dan ook geen gevaar voor de volksgezondheid, meldt Dunea. Om de GenX-vervuiling in de gaten te houden, worden er extra metingen gedaan. De watermonsters worden onderzocht in een specialistisch laboratorium.In april werd bekend dat het chemisch bedrijf Chemours in Dordrecht de stof GenX loost in de rivier de Merwede. De stof werd op verschillende plekken in Zuid-Holland aangetroffen in het drinkwater Dunea onderzoekt nog of de chemische stof in de Afgedamde Maas ook afkomstig is van Chemours.