Afgetreden waterschapsbestuurder Middendorp in beroep tegen boete voor mishandeling

DEN HAAG - Vertrekkend bestuurder van het Hoogheemraadschap Delfland, Hans Middendorp, gaat in beroep tegen de boete die de politierechter hem oplegde voor mishandeling. Dat bevestigen Middendorp en zijn advocaat Michel van Stratum dinsdag aan Omroep West. Volgens de advocaat is zijn cliënt ten onrechte veroordeeld.

Middendorp kreeg eind mei in een bos in Den Haag ruzie met een vrouw die daar haar hond uitliet. Volgens Middendorp is hij gebeten door het dier. Nadat de vrouw hem achterna kwam heeft Middendorp de vrouw van zich af geduwd, waarop zij viel.De vrouw deed aangifte na het incident. De politierechter veroordeelde de bestuurder tot een boete van 250 euro voor mishandeling. Middendorp blijft ontkennen: 'Ik heb niemand mishandeld', zegt hij dinsdag nogmaals. Hij wil eerherstel en tekent daarom beroep aan. 'Het gaat mij niet om het geld'.Ook Middendorps advocaat snapt niet hoe de rechter tot een bewezenverklaring is gekomen. Volgens Van Stratum heeft de rechter het verhaal van Middendorp dat het incident 'een ongelukkige samenloop van omstandigheden' was, opzij geschoven. Er is nog geen zittingsdatum voor het beroep.Middendorp kondigde maandag zijn vertrek aan als bestuurder van de Algemene Waterschapspartij (AWP). Volgens een woordvoerder was er, naar aanleiding van de affaire, 'binnen de coalitie en het college onvoldoende draagvlak' voor hem om aan te blijven.