Belangrijke verbindingsweg in Zoetermeer dicht

(Foto: John van der Tol)

ZOETERMEER - De Oostweg in Zoetermeer, een van de verbindingswegen tussen de binnenstad van Zoetermeer en de A12, is deze week twee avonden en nachten afgesloten. De weg sluit op woensdag 16 augustus om 21.00 uur 's-avonds en gaat om 06.00 's-ochtends weer open. Op donderdag 17 augustus is de weg wederom afgesloten op dezelfde tijdstippen.





Het verkeer richting Den Haag wordt omgeleid via westelijke randweg Australiëweg/Afrikaweg/A12. Het verkeer richting Bleiswijk wordt omgeleid via de Australiëweg/N209/A12.



De afsluiting begint op het Prinses Maximaplein en eindigt bij de aansluiting met de A12. Het afsluiten van de weg is nodig omdat er een nieuwe slijtlaag wordt aangebracht in beide richtingen, aldus de gemeente Zoetermeer.