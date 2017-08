Gebiedsverbod voor omstreden Haagse imam Fawaz; burgemeester blij

DEN HAAG - De minister van Veiligheid en Justitie heeft aan imam Fawaz Jneid een gebiedsverbod opgelegd. Hij mag zich 6 maanden lang niet ophouden in de Haagse Schilderswijk en de wijk Transvaal. Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag had om zo'n verbod gevraagd om te voorkomen dat de omstreden imam een moskee begint in een pand dat hij onlangs kocht aan de Cillierstraat.

'Mede op mijn verzoek heeft de minister van Veiligheid en Justitie samen met de NCTV dit gebiedsverbod opgelegd', zegt Krikke in een verklaring. Zij heeft de afgelopen weken nauw samengewerkt met politie, justitie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). 'Ik heb daarbij steeds benadrukt er alles aan te doen om de ontoelaatbare activiteiten van de stichting Qanitoen en Fawaz Jneid te stoppen."De burgemeester zegt dat zij iedere dag met vele Hagenaars, moslim of niet, samenwerkt om het leven in de stad voor iedereen zo vrij en veilig mogelijk te maken. 'Een hernieuwd podium voor Fawaz Jneid en zijn extremistische opvattingen staat haaks op dat doel.' Daarom zetten we (...) alles op alles om te voorkomen dat hij voet aan de grond krijgt in onze stad.'De Nationaal Coördinator heeft voor het gebiedsverbod de Wet Tijdelijke Bestuurlijke Maatregelen ingezet. Met die wet in de hand kan de minister vrijheidsbeperkende maatregelen opleggen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die het voornemen hebben om zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen.'Hij verkondigt een intolerante boodschap', zegt een woordvoerder van de NCTV over zijn afwegingen. 'Hiermee draagt hij bij aan het radicaliseringsproces in de richting van jihadisme, en dat in een wijk waarin grote zorgen zijn als het gaat om radicalisering.'Vorige week stelde de gemeente de stichting Qanitoen al een ultimatum . De stichting biedt Fawaz Jneid een podium voor zijn activiteiten en is gevestigd in een pand aan de Cilliersstraat. Dit pand mag alleen worden gebruikt als bedrijfsruimte. Volgens de gemeente is echter gebleken dat het pand hoofdzakelijk als gebedsruimte wordt gebruikt. Ook als nevenactiviteit is dat niet toegestaan Daarom is de stichting Qanitoen gesommeerd met deze activiteiten te stoppen. De stichting moet binnen tien dagen aan de eis van de gemeente voldoen. Gebeurt dat niet, dan dreigt de gemeente met een kort geding.