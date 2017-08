Bewoners balen van overlast door hangjongeren in Houtrust

DEN HAAG - Bewoners van het wooncomplex Houtrust balen van de overlast van hangjongeren op de sportvelden van de Scheveningse Voetbalvereniging (SVV) aan de Laan van Poot. Het CDA in de gemeenteraad vraagt het stadsbestuur om in te grijpen.

'Het is een groepje dat onregelmatig komt,’ vertelt Piet de Munck bewoner van wooncomplex Houtrust, ‘maar als ze er zijn maken ze tot laat in de nacht herrie en laten troep achter, en dat vind ik op zijn zachts gezegd erg onprettig. Ik ben een aantal keren naar beneden gegaan om te vragen of ze op willen krassen maar ze blijven terugkomen,’ aldus de flatbewoner.





SVV huurt het terrein van de gemeente. Om 22.00 uur gaan de hekken dicht, maar volgens de Munck klimmen de jongeren over de hekken heen. “Geschreeuw, harde muziek uit draagbare radio’s of gettoblasters en ballen die continu tegen hekken worden geschopt.



Ramen gesloten





Bewoners zijn genoodzaakt om ook met warm weer de ramen gesloten te houden,’ zegt gemeenteraadslid Danielle Koster van het CDA.



‘We vinden het erg vervelend dat de bewoners overlast ervaren,’ zegt Ron Kleijn voorzitter van SVV. Maar wij zijn niet de eigenaar van het terrein, dat is de gemeente Den Haag. Wij willen wel graag met onze huurbaas kijken of er oplossingen te bedenken zijn, aldus Kleijn.



Ingrijpen



Danielle Koster wil dat de gemeente ingrijpt. De politica wil in ieder geval dat het hek naar het terrein verhoogd wordt, zodat het minder makkelijk is om er overheen te klimmen.