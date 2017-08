West Wekker: Buurman of buurvrouw worden van de koning? Het kan echt

DEN HAAG - Goedemorgen! De week is weer bijna doormidden. Wij hebben in ieder geval het belangrijkste nieuws voor je op een rij gezet. Zo heeft een omstreden imam in Den Haag een gebiedsverbod gekregen. En de afgetreden bestuurder Hans Middendorp gaat in beroep tegen zijn boete. Dit is de West Wekker!

De minister van Veiligheid en Justitie heeft aan imam Fawaz Jneid een gebiedsverbod opgelegd. Hij mag zich 6 maanden lang niet ophouden in de Haagse Schilderswijk en de wijk Transvaal. Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag had om zo'n verbod gevraagd om te voorkomen dat de omstreden imam een moskee begint in een pand dat hij onlangs kocht aan de Cillierstraat.Vertrekkend bestuurder van het Hoogheemraadschap Delfland, Hans Middendorp, gaat in beroep tegen de boete die de politierechter hem oplegde voor mishandeling. Dat bevestigen Middendorp en zijn advocaat Michel van Stratum dinsdag aan Omroep West. Volgens de advocaat is zijn cliënt ten onrechte veroordeeld.Is het altijd jouw droom geweest om een kopje suiker te halen bij koning Willem-Alexander en koningin Maxima? Dat kan binnenkort zomaar werkelijkheid worden. In Voorschoten staat, voor de schamele prijs van 695.000 duizend euro, Huis Ter Horst te koop. Een kasteel op een steenworp afstand van de woning van onze koning en koningin.De chemische stof GenX is aangetroffen in drinkwater van Dunea. Dat heeft het drinkwaterbedrijf bekendgemaakt op de website. Dunea verzorgt het drinkwater in het westelijk deel van Zuid-Holland.De Oostweg in Zoetermeer, een van de verbindingswegen tussen de binnenstad van Zoetermeer en de A12, is deze week twee avonden en nachten afgesloten. De weg sluit op woensdag 16 augustus om 21.00 uur 's-avonds en gaat om 06.00 's-ochtends weer open. Op donderdag 17 augustus is de weg wederom afgesloten op dezelfde tijdstippen.