Dichte mist hindert verkeer op A4 richting Den Haag

Foto: Archief

DEN HAAG - Het verkeer heeft in grote delen van het land last van dichte mist. Zo is het zicht op de snelweg A4 van Amsterdam naar Den Haag op grote stukken tussen de 50 en de 100 meter. In de ochtendspits zal de mist nog niet opgelost zijn.

In een groot deel van het land komt op het moment mist voor, waarbij het plaatselijk om dichte mist gaat. De mist zorgt volgens het KNMI voor gevaarlijke rijomstandigheden. Het weerbureau heeft code geel afgegeven, voor het hele land behalve Zeeland en de Waddeneilanden.



In de loop van de ochtend trekt de mist weg en breekt de zon door.