Speekseltest onthult drugsgebruik scooterrijder

Speekseltest (Foto: ANP)

BOSKOOP - De bestuurder van een scooter in Boskoop is aangehouden, omdat deze onder invloed was van amfetamine en cocaïne. Een speekseltest bracht het drugsgebruik aan het licht. Dit meldt de politie op Twitter.







De speekseltest wordt pas sinds 1 juli door de politie gebruikt. Het wordt daarmee direct duidelijk of iemand drugs heeft gebruikt. Vroeger moest dat worden getest via bloedonderzoek.