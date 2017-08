Burgemeester Krikke: 'Met gebiedsverbod imam rust in de wijken bewaren'

DEN HAAG - Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag is positief over het gebiedsverbod voor imam Fawaz Jneid. De Haagse burgemeester wil met de maatregel voorkomen dat de imam extremisme onder moslims kan aanwakkeren. 'We willen juist in deze wijken de rust bewaren.'

In samenspraak met minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) kreeg de imam een gebiedsverbod opgelegd voor de Haagse Schilderswijk en Transvaal. Volgens Krikke predikt hij daar extremistische en intolerante boodschappen over vrouwen en homo's. 'Kortom: het is extremistisch en we willen juist in deze wijken de rust bewaren.'De afgelopen maanden heeft het stadsbestuur meerdere keren contact gehad met de organisatie van de imam. De stichting die in de Cilliersstraat het pand gekocht heeft is teruggefloten op basis van de erfpachtakte. Daarin staat dat het een bedrijfspand moet zijn, geen moskee. Volgens Krikke zijn er eind juli gesprekken gevoerd en is de imam in augustus gesommeerd te stoppen met de moskee. Intussen voerde ze overleg met het ministerie van Veiligheid en Justitie MinV&J en de Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding (NCTV).De Haagse burgemeester onderstreept dat deze maatregel zich richt op een kleine groep, en zeker niet alle moslims. 'Moslims zijn een grote hoeveelheid vredelievende en actieve burgers. Deze imam verspreidt extremistische en intolerante boodschappen en dat is zeker niet iets wat alle moslims betreft. Dit gaat over een heel kleine groep. En daarom wil ik deze imam ook geen podium geven om aanhang te verwerven.''Den Haag is gelukkig een vrije en veilige stad', zegt Krikke. 'En daar werken we met alle mensen in de stad hard aan. Wat deze imam nu verkondigt en in het verleden verkondigd heeft, dat staat daar absoluut haaks op en daar wil ik hem geen podium voor geven.'