Verpleegster steelt tientallen spullen uit verzorgingstehuis

DEN HAAG - Een verpleegster van een verzorgingstehuis in Loosduinen heeft tijdens haar werk meerdere spullen van bewoners gestolen. Dit bleek nadat andere medewerkers afgelopen zaterdag aan de bel trokken. De vrouw werkt er niet meer en is aangehouden.

Omdat de vrouw in het verzorgingstehuis werkte, had zij toegang tot de woonruimtes van de bewoners. Daar sloeg zij haar slag. Op de foto's van de politie Loosduinen is te zien wat de vrouw zowel buit maakte: horloges, vazen, portemonnees en zelfs een geldkist. Het is onbekend wat de vrouw met de spullen deed.De politie meldt dat zij er alles aan zal doen om ervoor te zorgen dat de vrouw nergens meer als verpleegster aan de bak kan. Het is nog onduidelijk of deverdachte ook in andere verpleeghuizen spullen heeft gestolen.Nog niet alle gestolen spullen zijn al teruggekeerd naar hun rechtmatige eigenaar. De politie roept daarom alle mensen, die de spullen op de foto's herkennen, op om contact op te nemen met de politie via 0900-8844.