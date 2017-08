Imam Fawaz: 'Het wordt moskeeën onmogelijk gemaakt vrijuit te spreken'

DEN HAAG - Imam Fawaz Jneid noemt het gebiedsverbod dat hij opgelegd heeft gekregen voor de Haagse wijken Transvaal en Schilderswijk 'de zoveelste stap in de oorlog tegen het salafisme in Nederland'. Dat heeft de omstreden imam tegen de NOS gezegd.

De minister van Veiligheid en Justitie legde dinsdag het gebiedsverbod op. Fawaz mag zich zes maanden lang niet ophouden in de twee wijken. Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag had om zo'n verbod gevraagd om te voorkomen dat de omstreden imam een moskee begint in een pand aan de Cillierstraat.Fawaz reageert tegen de NOS: 'Het wordt alle moskeeën onmogelijk gemaakt om vrijuit te spreken. Door mij aan te pakken, willen ze andere imams bang maken. Ze weten heus wel dat ik tegen extremisme ben. Ik heb vaak genoeg jongeren tegengehouden om naar IS-landen af te reizen. Dat weet de politie ook, ik heb vaak met ze om de tafel gezeten over dit onderwerp.'Op Facebook schrijft de imam: 'De gemeente Den Haag heeft besloten om de tactiek van tirannen en snobisten te gebruiken. Een woordvoerder van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zegt over Fawaz: 'Hij verkondigt een intolerante boodschap . Hiermee draagt hij bij aan het radicaliseringsproces in de richting van jihadisme, en dat in een wijk waarin grote zorgen zijn als het gaat om radicalisering.'