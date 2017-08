Drievliet roept bezoekers op donderdag te komen: 'Vandaag te druk'

DEN HAAG - Pretpark Drievliet in Den Haag roept bezoekers op woensdag niet meer te komen. 'Het is te druk vandaag', licht een woordvoerder toe. 'Als je in de gelegenheid bent om een andere dag te komen, raad ik dat zeker aan.'

Vanwege het betrekkelijk goede weer en omdat de laatste dagen van de vakantie in deze regio zijn aangebroken, is het enorm druk in het populaire pretpark. Al de hele ochtend is het druk op de wegen naar het park. Verkeersregelaars zijn ingezet om het verkeer in goede banen te leiden. 'We hebben ook goed contact met de aannemer die bezig is met de constructie van de Rotterdamsebaan', legt de woordvoerder uit.Vanwege de aanleg van die baan is het lastiger voor verkeer om het park te bereiken. De parkeerplaatsen van het park waren rond het middaguur al nagenoeg helemaal vol. 'Er komen nog wel wat mensen het park binnen, maar die zullen een enorm drukke dag tegemoet gaan.'